Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 431

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 11 мая

• Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе. Документ предполагает призыв граждан, находящихся в запасе в ВС РФ, в войска Росгвардии, органы государственной охраны и ФСБ.



• Генконсульство Германии в Новосибирске и Екатеринбурге прекращает прием заявлений о выдаче виз.

«Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 г», — говорится в сообщении на сайте консульства.

Отмечается, что визовые центры VisaMetric продолжат работу, однако из-за почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений.

В связи с повышенным спросом с 1 июня запись на прием для подачи документов, необходимых для оформления национальной визы, изменится. Клиенту будет необходимо внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства. После этого посольство произведет запись на прием для подачи заявления в хронологическом порядке.

• На новосибирский частный «Новоколледж» составили три протокола по административным статьям по итогам прокурорской проверки, которая была начата после доноса.

«Первое — про ведение образовательной деятельности по адресам, на некоторые из которых даже никогда ни ступала нога ни одного нашего студента и преподавателя. Второе — за отсутствие „паспорта безопасности“ на одно из помещений, который (паспорт) прекрасно имеется у собственника этого здания. И третье — за одну строчку в договоре, в которой мы берем на себя дополнительные обязательства перед студентами и их родителями (вот же негодяи, обещаем им больше, чем нас обязывает государство)», — сообщил в соцсетях руководитель колледжа Сергей Чернышов.

Давление он связывает в частности с отказом проводить «Разговоры о важном».

«И все из-за того, что кто-то вам очень неудобен и показывает, что альтернативный взгляд на вещи (не ваш) — чудовищно популярен. Люди готовы за него платить, несмотря на то, что у вас есть десятки мест, где вроде как можно учиться бесплатно — в перерывах между разносом повесток и прослушиванием информации о необходимости подписать контракт на военную службу, естественно», — считает Чернышов.

Административные статьи предусматривают штрафы. Потенциальную сумму Чернышов оценивает в стоимость компьютерного класса, которого в итоге могут лишиться учащиеся: «Отличный урок подлинного патриотического воспитания, я считаю, даже добавлять ничего не нужно».

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».



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