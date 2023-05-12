Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 432

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 12 мая

• Минобороны РФ опровергло информацию о якобы прорыве обороны на различных участках в зоне «спецоперации». «Распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место „прорывов обороны“ на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее военные корреспонденты Александр Симонов, Евгений Поддубный, Владислав Угольный и Telegram-канал RT сообщили о возможном начале контрнаступления вооруженных сил Украины, пишет «КоммерсантЪ».

• Папа римский Франциск может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 мая, сообщает ANSA со ссылкой на источники в Ватикане.

Президент может совершить непродолжительный визит в Рим в ближайшие дни и встретиться там с премьером Италии Джорджей Мелони, также пишет РБК.

• Жители пензенского села Малая Сердоба кричали «Фашисты!» силовикам, которые повалили на землю пенсионера, вступившегося за женщину. Сотрудники ДПС составили на нее протокол за переход дороги в неположенном месте, а мужчина счел их действия незаконными.

На записи, которую опубликовала «ПензаИнформ», видно, что один из сотрудников ДПС сидит на пенсионере и удерживает его, второй полицейский помогает ему. Пенсионер при этом кричит: «Рука!». Пенсионер стал задыхаться, у него посинели губы.



Несколько прохожих начали кричать полицейским: «Вы что издеваетесь над людьми! Вы привыкли? Как фашисты», «Фашисты они и есть фашисты», «А их так воспитали, они и есть фашисты», «У вас совести никогда не было. На Украину вас надо», «Туда щас пойдете, там убивать будете людей».

В МВД уверяют, что пенсионер якобы «нанес удар одному из сотрудников в область головы». На него могут завести уголовное дело.