Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 433

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 15 мая

• Страны G7 и ЕС собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times. Аналогичные меры могут коснуться и нефтепроводов.



Решение может быть принято по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет 19−21 мая. Санкции затронут российский экспорт в Польшу и Германию.

• Глава Минюста Р Ф Константин Чуйченко предложил полностью лишить «иностранных агентов» возможности зарабатывать деньги. «Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги?» — сказал он на сессии «Бесогон и право» на «Петербургском международном юридическом форуме».

Российские власти сейчас могут признавать «иноагентами» людей и организации даже без наличия иностранного финансирования.

Кроме того, по мнению Чуйченко, статус «иноагента» необходимо давать за деятельность, направленную против «духовно-нравственных ценностей».

• Сотрудник ЧВК «Вагнер» пытался передать письмо основателя компании Евгения Пригожина министру обороны Р Ф Сергею Шойгу через фельдъегерскую почтовую службу на Фрунзенской набережной в Москве. Но его не приняли.

«В приеме письма было отказано, в связи с личным распоряжением Шойгу и разбирательством после приемки предыдущих писем», — говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

Полный тест письма не разглашается в связи «с попыткой решить данные вопросы непубличным путем»: «В письме были отражены проблемы с подразделениями МО РФ на флангах, а также приложены массовые обращения мобилизованных, желающих вступить в ЧВК „Вагнер“».



• Президент Беларуси Александр Лукашенко не появляется на публике с 9 мая. Он пропустил День флага страны 14 мая. Вместо него на официальном мероприятии выступил премьер Роман Головченко.



В пресс-службе Лукашенко заявили «Зеркалу», что у него «довольно плотное расписание, в том числе и работа с документами».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.