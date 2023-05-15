Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 433
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Главное на утро 15 мая
• Страны G7 и ЕС собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times. Аналогичные меры могут коснуться и нефтепроводов.
Решение может быть принято по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет 19−21 мая. Санкции затронут российский экспорт в Польшу и Германию.
• Глава
Российские власти сейчас могут признавать «иноагентами» людей и организации даже без наличия иностранного финансирования.
Кроме того, по мнению Чуйченко, статус «иноагента» необходимо давать за деятельность, направленную против «духовно-нравственных ценностей».
• Сотрудник ЧВК «Вагнер» пытался передать письмо основателя компании Евгения Пригожина министру
«В приеме письма было отказано, в связи с личным распоряжением Шойгу и разбирательством после приемки предыдущих писем», — говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.
Полный тест письма не разглашается в связи «с попыткой решить данные вопросы непубличным путем»: «В письме были отражены проблемы с подразделениями МО РФ на флангах, а также приложены массовые обращения мобилизованных, желающих вступить в ЧВК „Вагнер“».
• Президент Беларуси Александр Лукашенко не появляется на публике с 9 мая. Он пропустил День флага страны 14 мая. Вместо него на официальном мероприятии выступил премьер Роман Головченко.
В пресс-службе Лукашенко заявили «Зеркалу», что у него «довольно плотное расписание, в том числе и работа с документами».
*По версии
**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.