Заморозки до минус трёх пообещали новосибирцам
15 Май 2023, 12:12
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Похолодание ожидается в Новосибирске. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 16 мая температура воздуха составит +15…+17 градусов, а ночью — +4…+6.
Днем 17 мая похолодает до +9…+11, прогнозируют синоптики. 18 мая ожидается +13…+15, но ночью в пригороде возможны заморозки до -3.
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