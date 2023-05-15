Заморозки до минус трёх пообещали новосибирцам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Похолодание ожидается в Новосибирске. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 16 мая температура воздуха составит +15…+17 градусов, а ночью — +4…+6.

Днем 17 мая похолодает до +9…+11, прогнозируют синоптики. 18 мая ожидается +13…+15, но ночью в пригороде возможны заморозки до -3.