Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 434

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 434
16 Май 2023, 06:08

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Главное на утро 16 мая

• Артист, шоумен и сатирик Максим Галкин*, блогер Илья Варламов* и юморист Семён Слепаков* подали иски к Минюсту с требованием исключить их из реестра «иностранных агентов». 

Заявления рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.

• Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что войска страны находятся в повышенной боевой готовности из-за событий в Брянской области России, где «были сбиты четыре воздушных судна».

«Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие. Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска», — цитирует Лукашенко «Белта».

• В Клинцах сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что с беспилотника могли быть атакованы полицейские.

• Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране готовы обучать украинских пилотов управлению истребителями. Но ранее он исключал поставки Киеву военных самолетов.

«Мы открыли дверь для обучения пилотов, и это с несколькими другими европейскими странами, которые тоже готовы. Я думаю, ведутся дискуссии с американцами. <...> Обучение может начаться прямо сейчас»,— сказал Макрон.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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