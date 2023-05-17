Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 435

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Главное на утро 17 мая

• Включение запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза против России маловероятно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету Politico.

По данным газеты, против этого выступают страны, которые до сих пор закупают трубопроводный газ в России.

«Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет», — сказал один из дипломатов из страны, которая прекратила закупки российского трубопроводного газа. Еще один собеседник сообщил, что 11-й пакет практически готов, и попытка включить в него подобную меру «вряд ли удастся».

• Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил в своем телеграме, что «патриотическая бдительность доходит до абсурда». Он напомнил про случай в ХМАО, где директриса школы пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками. Матери девочки пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что это не цвета флага Украины, а один из них и вовсе салатовый.

«На прошлой неделе людей в Москве задержали за сочетания цветов в одежде. На выходных телеведущая Ольга Скабеева выложила в своём тг-канале фото весеннего букета из сиреневых и жёлтых цветов. Её никто не успел обвинить в украинской пропаганде: Скабеева удалила фото сама через 10 минут, — написал Даванков. — Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный».

Депутат призвал МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание жёлтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

• Новосибирская избирательная комиссия второй раз отказала в регистрации инициативной группы о проведении референдума по возврату прямых выборов мэров городов и глав районов. Причиной стало неверно указанное место рождения одного из участников инициативной группы, сообщает «Коалиция Новосибирск 2020».

«Нам сказали, что никаких вопросов к документам нет, но у нас появился новый член инициативной группы, и вот в ее документах якобы есть ошибка. Мы всё проверяли — но, ладно, мы этот вопрос учтем. Соберемся еще раз на этой неделе и третий раз подадим документы», — прокомментировал независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин.

Прямые выборы глав муниципалитетов, кроме Новосибирска и Кольцово, отменили в Новосибирской области в 2015 году. В 2023 году заксобрание приняло документ об отмене выборов мэров Новосибирска и Кольцово. Губернатор-единоросс Андрей Травников поддержал решение. В апреле 2023 года горсовет — единороссы и еще ряд депутатов — утвердил это решение.