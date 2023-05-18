Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 436

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 436
18 Май 2023, 07:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 18 мая

• Росфинмониторинг хочет обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Сейчас требуется сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания).

Власти также планируют ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. рублей либо эквивалентом в валюте.

Банки критиковали законопроект, пишет РБК. Но Росфинмониторинг, как следует из новой версии проекта документа, не стал учитывать замечания компаний на законопроект, отмечает издание.

• Соглашение по экспорту украинского зерна продлено еще на два месяца, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить выполнение всех условий соглашения и его продление в следующий раз, — отметил Эрдоган. — Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия».

• Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева по делам о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК).

«Меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о <…> [спецоперации]. Называли все своими словами. А не лживыми бюрократическими конструкциями», — отметил в своем телеграм-канале Роднянский.

Кроме того, МВД объявило Вырыпаева в федеральный розыск.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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