Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 437

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Главное на утро 19 мая



• В отношении музыканта Бориса Гребенщикова составлен административный протокол о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы.



До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев («ЕР») попросил СК проверить слова Гребенщикова на предмет содействия терроризму и «дискредитации» армии из-за того, что поэт якобы сказал в одном из интервью «о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ на Украине».

• Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», прекратил экспорт в Россию. Об этом объявил министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам.

«Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. Это проблема, которая отразится на закупках [винограда у местных фермеров]», — цитирует Керобяна «Интерфакс».

• Грузовики не будут пускать по Крымскому мосту из соображений безопасности, заявил госагентству РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он признал, что власти планировали запустить движение: «Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост».

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

