Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 438

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 22 мая

• Около 10% российских компаний, производящих телеком-оборудование и электронику, перенесли сборку из РФ за последний год — в Китай, Вьетнам, Индию и Турцию, сообщает «Ъ». Производить в России стало очень дорого, например, стоимость иностранного оборудования для производства печатных плат выросла на 40%

В пользу переноса производств за рубеж играют сразу несколько факторов, отметили опрошенные эксперты. Среди них и загруженность российских производств, и санкционные ограничения.

«Разрешение на ввоз микросхем, содержащих криптографию, требует длительной проверки в центре по лицензированию ФСБ, а разрешение на ввоз готовой продукции под своей маркой легко получить через регистрацию нотификаций», — добавил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

• Следственный комитет заочно предъявил обвинение прокурору Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Кариму Ахмаду Хану и судье Розарио Айтале из-за ордера на арест президента России Владимира Путина.

Обоих объявили в розыск.

• Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что европейские, западные и украинские спецслужбы якобы готовят теракты против него.

«Я мешаю им, и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — сказал он в эфире госканала «Россия 1».