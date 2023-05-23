Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 439

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 23 мая

• Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского городского округа проникла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ».

«Ситуация в Грайворонском городском округе остается напряженной, на территорию вошла диверсионно-разведывательная группа. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности, помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность, покидают на личном транспорте», — написал в телеграме Гладков.

• Африканская миссия по Украине предполагает остановку боев без отвода российских войск, сообщил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья: «Во-первых, это прекращение боевых действий. Во-вторых, это основа для прочного мира».

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова выступила против инициативы: «Мой президент ясно дал понять <…> никаких переговоров между Украиной и Россией, пока россияне не покинут нашу территорию в пределах международно признанных границ».

• Холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов немецкой компании Continental AG, сообщила его пресс-служба.

Холдинг приобрел завод-производитель шинной продукции в Калужской области мощностью до 4 млн шин в год и дистрибьютора готовой продукции. Производство шин на калужском заводе продолжится. Все 1,1 тыс. работников сохранят свои места, уверяют в компании

«S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития. Успешный опыт в ИТ-трансформациях бизнесов дает нам основания рассчитывать на перезапуск всех систем производства на основе российских ИТ-технологий. (…) В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга», — заявил управляющий директор холдинга Торстен Шуберт.

