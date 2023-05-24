Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 440

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 24 мая

• Генеральная покуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы «Яндекс. Лавки», медиаменеджера Ильи Красильщика. Его подозревают в «фейках» про ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК).



По версии следствия, Красильщик, находясь за границей распространял ложную информацию о действиях российских вооруженных сил в Украине, в частности в Буче. Дело рассмотрит Басманный районный суд Москвы. Красильщик уехал из РФ после 24 февраля 2022 года, а позже был заочно арестован.

• Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об имеющихся у него вопросах к действиям Минобороны. Так он ответил в прямом эфире местному жителю, сказавшему «о дырявых границах» региона на фоне вторжения вооруженной группы людей.



«Почему произошло, я думаю, следственные органы разберутся. С вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны. Я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий и, конечно, нужно делать выводы, исходя из тех ошибок, которые были допущены», — сказал Гладков (цитата по РБК).

Вооруженные люди зашли на территорию Грайворонского района 22 мая, был объявлен режим контртеррористической операции. Только 23 мая к 14:00 Минобороны Р Ф отчиталось о накануне, после чего Гладков сообщил, что меры по их ликвидации принимают Вооруженные силы вместе с силовиками. Утром на следующий день зачистка продолжилась, а около 14.00 Минобороны сообщило, что «заблокировало и разгромило все формирования», а «остатки отброшены на территорию Украины».



• Независимые социологи из «Russian Field» провели всероссийский опрос на тему, какого президента они видят. Выборы запланированы на март 2024 года.

«В гипотетической ситуации при возможности проголосовать за любого человека на президентских выборах 30,2% респондентов выбрали бы кандидатуру Владимира Путина, 28,8% затруднились с ответом, — пишет „Новая газета“ со ссылкой на результаты исследования. — За себя или за члена своей семьи проголосовали бы 4,1% опрошенных. Далее следует ряд известных персон: Евгений Пригожин (2%), Алексей Навальный (1,8%), [скончавшийся] Владимир Жириновский (1,3%), Павел Грудинин и Сергей Фургал (по 1,1%)».



При этом 44,6% респондентов предпочли бы Путину альтернативного кандидата, который воспринимается ими как достойный и близкий по взглядам.