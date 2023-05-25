Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 441

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Главное на утро 25 мая

• Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вдоль границы области находятся семь «боеспособных» батальонов самообороны, но у них проблемы с оружием из-за российских законов.



«Почти 3 тыс. человек вдоль границы. Тренируются с ноября прошлого года. Это уже боеспособные единицы, одетые в форму, и доставлено снаряжение. Единственное, что, в связи с действующим законодательством, не решен пока вопрос с оружием», — ответил Гладков на вопрос жителя во «ВКонтакте».

• Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2022 году сократили объемы заготовки леса на 31% по сравнению с 2021-м. До 1,27 млн куб. метров, говорится в данных «Рослесинфорга», о которых пишет РБК.

В Рослесхозе связали падение вырубок с участием заключенных в «спецоперации»: «Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства».

ЧВК «Вагнер» завербовала 50 тыс. осужденных в 2022 году, заявил ранее ее основатель Евгений Пригожин. Из них 10 тыс. погибли в боях за Бахмут, говорил он.



• Директора российского юрлица «Википедии» («Викимедиа РУ») планируют лишить полномочий за то, что он тайно готовил проект русского аналога «Википедии», рассказал RTVI исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

«Директор „Викимедиа РУ“ Владимир Медейко, оказывается, тайно занимался подготовкой такого проекта. Сегодня [вечером 24 мая] будет общее собрание о лишении его директорских полномочий. Любой человек может делать свои проекты, это никому не запрещено, и „Википедия“ распространяется на условиях свободной лицензии, любой может брать контент „Википедии“ и его использовать, это совершенно нормально. Ненормально использовать для этого полномочия директора „Викимедиа РУ“ и несколько лет этим заниматься совершенно тайно», — отметил Козловский.