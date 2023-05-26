Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 442

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 26 мая

• Япония ужесточает санкции в отношении РФ из-за «спецоперации» в Украине. В обновленные санкционные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из России, чьи активы в Японии замораживаются, передает «Интерфакс».

Кроме того, вводятся экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

Среди сибирских компаний, попавших в списки, оказались Новосибирский авиазавод имени Чкалова, Иркутский авиационный завод и омское бюро двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн».

• В Московский городской суд поступило новое уголовное дело политика Алексея Навального. Его обвиняют в создании «экстремистского сообщества» (ч. 3 ст. 282.1), двух эпизодах «призывов к экстремизму» (ч. 1 и ч. 2 ст. 280), «финансировании экстремизма» (ч. 2 ст. 282.3), «создании НКО, посягающей на права граждан» (ст. 239 УК), «реабилитации нацизма» (ч. 3 ст. 354.1) и «вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий» (ч. 2 ст. 151.2 УК).

По этому же делу проходит бывший технический директор ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный, которому вменяют только «организацию экстремистского сообщества».



• Зампредседателя Совета безопасности Р Ф Дмитрий Медведев заявил, что вооруженный конфликт на Украине — «очень надолго» и может растянуться на десятилетия.

«Это всё на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится», — цитируют Медведева РИА Новости.