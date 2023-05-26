Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 442

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 442
26 Май 2023, 08:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 26 мая

• Япония ужесточает санкции в отношении РФ из-за «спецоперации» в Украине. В обновленные санкционные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из России, чьи активы в Японии замораживаются, передает «Интерфакс».

Кроме того, вводятся экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

Среди сибирских компаний, попавших в списки, оказались Новосибирский авиазавод имени Чкалова, Иркутский авиационный завод и омское бюро двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн».

• В Московский городской суд поступило новое уголовное дело политика Алексея Навального. Его обвиняют в создании «экстремистского сообщества» (ч. 3 ст. 282.1), двух эпизодах «призывов к экстремизму» (ч. 1 и ч. 2 ст. 280), «финансировании экстремизма» (ч. 2 ст. 282.3), «создании НКО, посягающей на права граждан» (ст. 239 УК), «реабилитации нацизма» (ч. 3 ст. 354.1) и «вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий» (ч. 2 ст. 151.2 УК).

По этому же делу проходит бывший технический директор ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный, которому вменяют только «организацию экстремистского сообщества».

• Зампредседателя Совета безопасности Р Ф Дмитрий Медведев заявил, что вооруженный конфликт на Украине — «очень надолго» и может растянуться на десятилетия.

«Это всё на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится», — цитируют Медведева РИА Новости.


Теги



Новости из рубрики:

Последние материалы
25 Май, 09:29
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 441
24 Май, 08:55
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 440
23 Май, 07:22
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 439
22 Май, 06:15
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 438
19 Май, 06:59
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 437
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга инфо» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов с 5 мая 2023 года