Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 443

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 29 мая

• Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Он возглавлял рейтинг самых дорогих из ныне живущих российских художников.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки», — говорится в сообщении фонда Ильи и Эмилии Кабаковых.

• Крымский провайдер «Миранда-медиа» объяснил отключение абонентов от интернета 26 мая «одной из крупнейших за историю компании хакерской атакой». Абоненты по всему полуострову остались без доступа в сеть, а на устранение проблемы потребовалось 16 часов, сообщила компания.

«Клиентам могут быть недоступны некоторые сервисы, включая и оплату услуг. Понимая это, мы не будем прекращать оказание услуг связи. Более того, предоставим компенсацию клиентам, детали о которой сообщим чуть позже, дополнительно», — уточнил гендиректор «Миранда-медиа» Иван Зима.

• Разработчики средств кибербезопасности предложили властям к 2030 году внедрить в обычные мобильные телефоны отечественные криптографические стандарты, узнал «Ъ». Сейчас российская криптография используется в основном в государственных информсистемах.

Предложение поступило в правительственную комиссию по цифровому развитию от рабочей группы по информационной безопасности. В «Стратегию развития отрасли связи в РФ на 2024−2035 годы» хотят внести требование к 2030 году внедрить в архитектуру абонентских устройств российские стандарты криптографической защиты. В Минцифры отметили, что инициатива «требует обсуждения».