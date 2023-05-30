Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 444

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Главное на утро 30 мая

• Беспилотники врезались в две многоэтажки в Москве, сообщили Baza и «Осторожно, Москва». Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что «в результате атаки БПЛА» в нескольких зданиях произошли «незначительные повреждения».

Baza утверждает, что в Подмосковье якобы «сбито более десяти беспилотников» за утро.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил, что в регионе были сбиты беспилотники.«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников».

• 20-летнего студента Сибирского федерального университета задержали в Красноярске из-за личной переписки во «ВКонтакте» по подозрению в пропаганде терроризма (ст. 205 УК), сообщил «Борус».

По версии следствия, юноша в переписке с подругой якобы «описывал насилие с огнестрелом и взрывными устройствами как действенный способ решения проблем и конфликтов», пишет издание. Молодой человек уже находится в СИЗО-1.

• Казахстан предложил 401 компании, ушедшей из России, релоцировать производство в Казахстан. 67 из них согласились, сообщил замминистра иностранных дел страны Алмас Айдаров на правительственном часе в сенате.



«На сегодняшний день 67 компаний из 401 положительно нам ответили, по ним работа ведется. По 25 компаниям релокация завершена, — заявил Айдаров. — 38 стран участвуют в этом. В основном компании из Германии, США, Швейцарии и Японии. Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена, например, американский Honeywel в Алматы открыла небольшое производство».



Офисы в Казахстан также перенесли TikTok, InDriver, австралийская Fortescue и французский Alstom.