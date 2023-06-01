Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 446
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Главное на утро 1 июня
• Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium. Причина блокировки не указана в универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов.
Medium была запущена в августе 2012 года сооснователями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном.
• Комитет
«Однако выяснилось, что никакого понятия „частичной“ мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее МО не может, а время мобилизации означает „военное“. Терминология не та», — написал Матвеев в своем телеграм-канале.
Путин объявил о начале мобилизации 21 сентября, о ее завершении — 31 октября, но никакого указа о ее прекращении не было.
• Приложение «Единой России» удалил из Google Play и AppStore.
В Apple заявили, что партия «является запрещенной организацией в соответствии с американским законодательством», утверждает заместитель секретаря генсовета «ЕР» Сергей Перминов.
«Очевидно, что это решение вызвано в том числе и тем, что множественные атаки во время предварительного голосования были отражены и иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединенных Штатах не нашли. Сейчас наши ИТ-специалисты делают все, чтобы сервисы работали в формате веб-страниц на устройствах Apple», — сообщил Перминов.