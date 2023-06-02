Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 447

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Главное на утро 2 июня

• В вооруженных силах РФ сформируют общевойсковую и воздушную армии и два военных округа — Московский и Ленинградский, заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — также написал Бурдинский в статье для журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

• Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы РФ Адам Делимханов (оба — «Единая Россия») раскритиковали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тот ранее сказал, у чеченского батальона «Ахмата» есть силы для «освобождения определенных населенных пунктов», но задачи «освободить» всю ДНР у них нет.

«Естественно, что, Женя, ты не понимаешь и не должен понимать. Но подразделение „Ахмат“ как всегда выполняет все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Во-вторых. Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, орешь, что у нас только проблемы и что нет боеприпасов», — сказал Делимханов.

Но Пригожин ответил: «А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться».



Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заявление которого опубликовал телеграм-канал Grey Zone, также вступил в дискуссию с чеченскими политиками: «Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на „ты“ и „Женя“; самолеты, вертолеты, РСЗО от вас мы лично не получали», — говорится в заявлении Уткина, который также выразил готовность поговорить как «мужчина с мужчиной», «тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне».

• Полиция пришла к независимому депутату горсовета Новосибирска Антону Картавину. Прокуратура выдала ему «предупреждение» из-за акции 4 июня, которую анонсировали сторонники Алексея Навального.

Картавин заявил прокурору, что никак не связан с организацией митинга и не планировал в нем участвовать.