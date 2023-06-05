Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 448

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Главное на утро 5 июня

• Тиражи издаваемых в России книг и брошюр упали на 23% в январе—марте 2023 года. В первом квартале вышло 69 млн экземпляров, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

Самым издаваемым автором стал митрополит Тихон (Шевкунов), книгу которого выпускает ИД «Вольный странник» (50 тыс. экземпляров). На втором месте — «Бронепароходы» Алексея Иванова («РИПОЛ классик»).

После начала «спецоперации» целый ряд зарубежных авторов, среди которых Стивен Кинг, Нил Гейман и Джоан Роулинг, приостановили работу с российскими издательствами, напоминает издание. Кроме того, из-за санкций возникли серьезные проблемы с мелованной бумагой, расходниками, техникой и запчастями к ней, пишет газета.

• Более 100 человек задержано в российских городах на акциях в поддержку политика Алексея Навального, подсчитали в ОВД-Инфо*. 55 из них — в Москве, 12 — в Петербурге.



В столице задержания проходили на Пушкинской площади. Среди тех, кого забрали полицейские, были люди с воздушными шариками с надписью «С днем рождения». 4 июня Навальному исполнилось 47 лет. Он встречал день рождение в ШИЗО владимирской колонии № 6, куда его отправили в 16-й раз.



• Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя только до 19 июня, заявила Третьяковская галерея в своем телеграм-канале. Ранее патриах РПЦ Кирилл утверждал, что «Троицу» продержат в храме целый год, а потом увезут в Троице-Сергиевую лавру — передать икону церкви решил президент РФ Владимир Путин в середине мая.

«В соответствии с договором о размещении иконы в Храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона „Святая Троица“ Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи», — подчеркнули в Третьяковке.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».



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