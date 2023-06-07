Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 449

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Главное на утро 6 июня

• Минобороны РФ предложило оповещать жителей о мобилизации при помощи SMS-сообщений. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Повестки о мобилизации предлагается направлять не только почтой, но и через сайт госуслуг, личный кабинет налогоплательщика или при помощи SMS на телефон, указанный в профиле госуслуг.

«Частичная» мобилизация началась в конце сентября 2022 года. В Кремле утверждали, что ее закончили в октябре, но указ о завершении так и не подписан.



• Число погибших от употребления «сидра» в Ульяновской области выросло до 16. Еще 35 человек пострадали, сообщили региональные власти. Также известно о двух смертях в Самарской области и двоих пострадавших в Удмуртии.

СК РФ возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия и Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли «Мистер Сидр», купленный в сетевых магазинах «Территория пива».

• Каховская ГЭС частично разрушена в Херсонской области. Российская сторона обвинила в этом Украину, Киев — российские войска.

Разлившийся Днепр затапливает территории, подконтрольные и Украине и РФ. В зону подтопления попадают, по данным украинских властей, 16 тыс. человек только на правом берегу Днепра, при этом обращая внимание, что последствия могут быть гораздо серьезнее именно для левого берега, который находится ниже. Назначенный Кремлём врио главы российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо же заявил, что «это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области»: «Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен».

Украина может скорректировать свои планы контрнаступления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Но стратегически это ничего не изменит, а наоборот — может дать дополнительную мотивацию, считает он.