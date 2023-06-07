Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 450

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Главное на утро 7 июня

• После разрушения Каховской ГЭС 1852 жилых дома затоплено в правобережной части Херсонской области (подконтрольна Украине). По данным на утро, эвакуировано около 1,5 тыс. человек. Под водой оказались улицы Херсона.

На левом берегу Днепра, подконтрольном РФ, подтоплено около 2,7 тыс. домов. Эвакуированы около 1,3 тыс. человек, передает ТАСС.

• Число погибших от отравления напитком «Мистер сидр» в регионах Поволжья выросло до 30. В Ульяновской области умерли 20 человек. В Самарской области погибли семеро, двое скончались в Нижегородской области, один — в Удмуртии. Также известно о 52 пострадавших.

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал самарского предпринимателя Анара Гусейнова по делу о гибели жителей. Он — учредитель компании «Анди», поставлявшей алкоголь. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично прокомментировал видео от Миноброны Р Ф , которое утверждает, что в ролике были моменты поражения немецких танков «Леопард». Но поддерживающие «спецоперацию» Z-каналы в телеграме усомнились в достоверности заявлений, отметив, что показанная на видео техника гораздо больше напоминает зерноуборочные комбайны и тракторы.

«Сегодня Министерство обороны РФ выложило впечатляющую работу туристов. На этих кадрах отчетливо видно, как танки „Леопард“ передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим туристам разглядеть в них вражескую технику, — пошутил Пригожин (комментарий привела его пресс-служба). — Особо возмущает поведение укропов — эти подонки научились маскировать танки под комбайны, а танкистов — под комбайнеров. Спасибо ребята за вашу прекрасную работу, мы будем уничтожать всё, что имеет загнутое дуло».