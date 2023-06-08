Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 451

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Главное на утро 8 июня

• «Прямую линию» с президентом Р Ф Владимиром Путиным планируется провести в ноябре—декабре 2023 года перед официальным стартом президентской кампании, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники.

Издание со ссылкой на собеседника в администрации президента пишет, что ранее планировалось организовать мероприятие летом, но «пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит»: «Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре—декабре».

Выбор времени связан с ситуацией в зоне «спецоперации». Собеседник «Ъ» сказал, что «лучше дождаться определенности с ситуацией на фронте».

• Главный редактор государственных МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила остановить боевые действия в Украине «прямо сейчас».

«Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы на всех спорных территориях. И с кем люди хотят остаться, с тем территория и остается. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом и мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны», — сказала Симоньян в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Авторы некоторых Z-каналов, поддерживающих «спецоперацию», уже назвали пропагандистку «предательницей».



• Бывший глава Федеральной таможенной службы, генсек Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов назвал айтишников «социально недоразвитыми» и «безбожниками».

«Айтишники, вы социально недоразвитые. <…> Им [айтишникам] нужны только комната, бесперебойно работающий компьютер, связь и заказы, — сказал Бельянинов. — Я вот в Киргизии был, спросил митрополита: Вот приехали несколько десятков тысяч людей, айтишников, а количество прихожан увеличилось? Он говорит „нет“. Вы безбожники, ребята».

Бельянинов в 2016 году лишился должности во главе таможни после обысков — у него нашли 10 млн рублей, 400 тысяч долларов, 300 тысяч евро и различный антиквариат. Он назвал это все «семейными накоплениями». В 2017-м же он вот такими словами выражал лояльность Путину: «Я буду работать там, куда поставит президент: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, всю жизнь служу государству, и как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня все в порядке».