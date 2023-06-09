Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 452

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Главное на утро 9 июня

• Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять законопроект о повышении призывного возраста. Предполагается его увеличение до 30 лет с 2024 года.

При этом предусмотрен переходный период: минимальный порог призыва в 2024 году будет 19 лет, в 2025-м — 20 лет и только с 2026-го — 21 год. Также предполагается, что совершеннолетние мужчины, не достигшие призывного возраста, смогут добровольно записаться на срочную службу.

Документ внесли красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин, а также уроженец немецкого Веймара Андрей Картаполов и Андрей Красов (все — «Единая Россия»).

• Официальное число погибших при разрушении Каховской ГЭС на левом берегу Днепра, подконтрольном РФ, выросло до семи, утверждает назначенный Кремлем врио главы российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

• Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО шесть активистов, задержанных по делу движения Весна* (в декабре 2022 года горсуд Санкт-Петербурга признал экстремистским и запретил его деятельность в России). Под арестом оказались Ян Ксенжепольский, Евгений Затеев, Валентин Хорошенин, Василий Неустроев, Павел Синельников и Анна Архипова (последних двоих вывезли из Барнаула и Новосибирска).

В отношении молодых людей завели уголовные дела по «организации экстремистского сообщества» (ч. 1 ст. 282.1 УК), «реабилитации нацизма» в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК), «публичным призывам к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (ч. 3 ст. 280.4 УК) и «фейках» про ВС РФ (пункт «б», ч. 2 ст. 207.3 УК).

*По версии Минюста Р Ф , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.