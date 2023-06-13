Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 453

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 13 июня

• Более 34 млн рублей собрали во время онлайн-марафона «Ты не один» в поддержку политических заключенных в РФ, который проводили независимые СМИ 12 июня, в День России.



Деньги будут направлены на поддержку политзаключенных и их семей, а также на адвокатов. Марафон, который запустили российские медиа, находящиеся за границей, продлился более 13 часов.

• Начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев погиб в Запорожье. Об этом сообщил z-военкор Юрий Котенок. По его данным, Горячев погиб в результате ракетной атаки.



«Возглавлял [российский] контингент в Приднестровье, командовал 27 омсбр [отдельной мотострелковой бригадой], 201 военной базой в Таджикистане, учебным центром в Хабаровске, сказано в публикации. — Вступив в СВО командиром 5 отдельной танковой бригады, „вырос“ до заместителя командующего 35 ОА [общевойсковой армии] (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии».



Официально Минобороны не сообщало о смерти Горячева.

• Глава Центра паллиативной помощи и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила, что ее фонд перестал получать льготы в Санкт-Петербурге. Это началось после того, как она рассказала о гибели семерых подопечных местного психоневрологического интерната №10.

Фонд помощи хосписам работает с 2006 года, но теперь ему отказывают в пользовании помещениями, размещении социальной рекламы и бесплатном проезде по магистрали «Западный скоростной диаметр» для своего медицинского транспорта.

«Одна из чиновниц в личной беседе прямо сказала: „Это вам за скандал с ПНИ“», — отметила Нюта Федермессер.

