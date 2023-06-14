Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 454

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 454
14 Июн 2023, 09:03

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Главное на утро 14 июня

• Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые идут на «спецоперацию».

«Государство должно все сделать, чтобы выполнить обязательства перед этими людьми, и мы делаем это. По социальным гарантиям — контракты надо подписывать с государством, это очевидная вещь, иначе не возникает обязательств со стороны государства, и тогда [возникает] несправедливость в отношении людей, которые воюют. Они же получают сразу… Я же подписываю указы о помиловании, но, действительно, есть рецидивы. И тогда человек должен отвечать по всей строгости закона», — сказал Путин на встрече с z-военкорами.

• Мобилизованных, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от наказания после награждения или увольнения со службы. Такой законопроект внесли депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина («ЕР»), а также глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Поправки касаются также тех, кто заключил контракт с Минобороны. Их предлагается освободить от уголовного наказания даже если они совершили преступление до вступления закона в силу.

• Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнеров, учитывая инфляцию) за январь—май снизился на 18%, следует из отчета Центрального банка РФ.

Реальный эффективный курс определяют, чтобы увидеть динамику валютных курсов через среднее значение курсов валют торговых партнеров.


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