Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 455

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Главное на утро 15 июня



• Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста. Предполагается увеличение его порога до 30 лет с 2024 года.

При этом предусмотрен переходный период: минимальный порог призыва в 2024 году будет 19 лет, в 2025-м — 20 лет и только с 2026-го — 21 год. Также предполагается, что совершеннолетние мужчины, не достигшие призывного возраста, смогут добровольно записаться на срочную службу.

Документ внесли красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин, а также уроженец немецкого Веймара Андрей Картаполов и Андрей Красов (все — «Единая Россия»).

• Работа над единым учебником по истории для школьников 5−9-х классов будет закончена в 2024 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Известиям».

«Сейчас готовится учебник по истории для основной школы», — сказал чиновник.

В 2022 году власти РФ объявили о планах разработать новые учебники по истории для школьников с разделами о «спецоперации». Для школьников 10−11-х классов они должны поступить уже 1 сентября 2023-го.

• Законопроект о запрете трансгендерного перехода принят Госдумой в первом чтении.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — сказано в документе.

Разрешать «медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физических аномалий формирования пола у детей», предлагается только по решению врачебной комиссии федеральных государственных учреждений здравоохранения. Перечень будет утверждать правительство РФ.