Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 455

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 455
15 Июн 2023, 09:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 15 июня

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста. Предполагается увеличение его порога до 30 лет с 2024 года.

При этом предусмотрен переходный период: минимальный порог призыва в 2024 году будет 19 лет, в 2025-м — 20 лет и только с 2026-го — 21 год. Также предполагается, что совершеннолетние мужчины, не достигшие призывного возраста, смогут добровольно записаться на срочную службу.

Документ внесли красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин, а также уроженец немецкого Веймара Андрей Картаполов и Андрей Красов (все — «Единая Россия»).

• Работа над единым учебником по истории для школьников 5−9-х классов будет закончена в 2024 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Известиям».

«Сейчас готовится учебник по истории для основной школы», — сказал чиновник.

В 2022 году власти РФ объявили о планах разработать новые учебники по истории для школьников с разделами о «спецоперации». Для школьников 10−11-х классов они должны поступить уже 1 сентября 2023-го.

• Законопроект о запрете трансгендерного перехода принят Госдумой в первом чтении.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — сказано в документе.

Разрешать «медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физических аномалий формирования пола у детей», предлагается только по решению врачебной комиссии федеральных государственных учреждений здравоохранения. Перечень будет утверждать правительство РФ.


Теги



Новости из рубрики:

Последние материалы
15 Июн, 09:42
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 455
14 Июн, 09:03
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 454
13 Июн, 08:59
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 453
09 Июн, 09:09
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 452
08 Июн, 09:27
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 451
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга инфо» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов с 5 мая 2023 года