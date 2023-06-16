Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 456

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 456
16 Июн 2023, 07:43

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Главное на утро 16 июня

• В Москве суд оштрафовал поэта и музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Протокол составили из-за интервью знаменитого артиста израильскому «9 каналу», где он назвал действия России в Украине «фашистскими».

Гребенщиков после начала «спецоперации» выступал с критикой действий Кремля в Украине. В марте 2022 года он объявил об отмене концертов «Аквариума» в России «до лучших времен».

• Военнослужащие из Бурятии столкнулись с проблемами в зоне «спецоперации», сообщила на сессии Народного Хурала депутат Оксана Бухольцева. Им негде мыться.

«Обратились наши ребята — 4 танковый батальон 5-й отдельной танковой бригады войсковой части №46108, — сказала Бухольцева. — Проблема с помывкой личного состава в лесоколках. На батальон необходимо минимум 10 бань-палаток для пехоты, которая прикреплена к нашим танкистам. Водовозка у них есть, банный комплекс у них, конечно, есть, но его нельзя вывозить на передок, потому что он выглядит как какой-то сверхсекретный объект и по нему сразу бьют».

• Верховный суд внес в Госдуму законопроект об ограничении применения меры пресечения в виде СИЗО. Предлагается, что заключать под стражу не должны подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести ненасильственного характера (понятия ненасильственных и насильственных преступлений также вводят в УПК).

Предлагается запретить помещать в СИЗО несовершеннолетних и женщин с малолетними детьми, за исключением лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление. Также, по замыслу авторов, нельзя заключать под стражу людей, страдающих «тяжелым заболеванием, подтвержденным медицинскими документами».


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