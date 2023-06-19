Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 457

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 19 июня

• Bank of China ограничил клиентам Акибанка, Модульбанка, «Юникредита» и «Финама» возможность переводить юани в США, Великобританию, Швейцарию и страны Евросоюза. Они используют корреспондентские счета в китайском банке для операций в юанях.

Транзакции доступны только на счета зарубежных клиентов китайского банка. Более того, менеджер «Финама» Дмитрий Леонов рассказал РБК, что Bank of China ограничил переводы не только в юанях, но и в евро, американских и гонконгских долларах. По мнению главы правления Модульбанка Павла Семенова, «решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США», которые «пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня».

• Федеральные власти отложили строительство железнодорожного «Северного широтного хода» из-за нехватки денег, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на проекта доклада Минтранса РФ президенту Владимиру Путину.

Источники финансирования не определены. Строительство может быть перенесено на 2027−2031 годы.

Еще в апреле 2021 года в послании Федеральному собранию Путин говорил, что «Северный широтный ход» может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита.

• Концерт дуэта музыкантов группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина — Zero People — отменили во Владивостоке. Организаторы объяснили это «техническими причинами».

Активисты движения «Зов народа» заявили, что мероприятие отменили после их разговора с представителем концертной площадки во Владивостоке. Ранее они обращались к главам СК, ФСБ и Минюста России с требованием «ограничить» концерты Animal ДжаZ на территории страны.