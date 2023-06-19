Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 457

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 457
19 Июн 2023, 08:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 19 июня

• Bank of China ограничил клиентам Акибанка, Модульбанка, «Юникредита» и «Финама» возможность переводить юани в США, Великобританию, Швейцарию и страны Евросоюза. Они используют корреспондентские счета в китайском банке для операций в юанях.

Транзакции доступны только на счета зарубежных клиентов китайского банка. Более того, менеджер «Финама» Дмитрий Леонов рассказал РБК, что Bank of China ограничил переводы не только в юанях, но и в евро, американских и гонконгских долларах. По мнению главы правления Модульбанка Павла Семенова, «решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США», которые «пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня».

• Федеральные власти отложили строительство железнодорожного «Северного широтного хода» из-за нехватки денег, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на проекта доклада Минтранса РФ президенту Владимиру Путину.

Источники финансирования не определены. Строительство может быть перенесено на 2027−2031 годы.

Еще в апреле 2021 года в послании Федеральному собранию Путин говорил, что «Северный широтный ход» может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита.

• Концерт дуэта музыкантов группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина — Zero People — отменили во Владивостоке. Организаторы объяснили это «техническими причинами».

Активисты движения «Зов народа» заявили, что мероприятие отменили после их разговора с представителем концертной площадки во Владивостоке. Ранее они обращались к главам СК, ФСБ и Минюста России с требованием «ограничить» концерты Animal ДжаZ на территории страны.


Теги



Новости из рубрики:

Последние материалы
19 Июн, 08:02
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 457
16 Июн, 07:43
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 456
15 Июн, 09:42
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 455
14 Июн, 09:03
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 454
13 Июн, 08:59
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 453
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга инфо» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов с 5 мая 2023 года