Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 458

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 20 июня

• Суд закрыл для СМИ и общественности процесс над политиком Алексеем Навальным по делу об «эrстремизме», несмотря на то, что в деле нет государственной тайны. Первое заседание прошло во владимирской колонии №6, где находится Навальный.

Закрыть процесс предложила прокурор Надежда Тихонова, сославшись якобы на необходимость обеспечения безопасности участников. «Безопаснее места, чем-то, где мы сейчас, не существует», — отметил адвокат Вадим Кобзев.

• Китай пообещал США не давать оружие России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер заявил, что в двусторонних отношениях Китай и США должны «действовать с чувством ответственности за историю, за людей и за мир» и никто в других странах не хочет видеть конфликта между ними, передает госагентство «Синьхуа».

После встречи Блинкен заявил, что власти Китая заверили США и другие страны, что не будут поставлять летальное оружие России, сообщает CNN.

• Генпрокуратура признала «нежелательной» деятельность в России международной правозащитной группы «Агора».

«В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций», — утверждает Генпрокуратура.

Юристы защищали тех, кого в России преследуют по политическим мотивам, а после начала «спецоперации» они занималась, в том числе защитой военных и силовиков, отказавшихся принимать участие в боевых действиях.