Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 459

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 21 июня

• Несколько беспилотников упали в Новой Москве и Подмосковье, передают Baza и Mash.

Один дрон взорвался в небе в районе деревни Лукино, еще два упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья, недалеко от воинской части.

• Депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях приняли закон, разрешающий служить в период мобилизации по контракту ограниченно годным гражданам и судимым.

В документ также есть положения, разрешающие заключение контракта для всех мужчин до 65 лет, независимо от их пребывания в запасе.



Кроме того, во втором и третьем чтения принят законопроект, по которому мобилизованных и контрактников, отправившихся на «спецоперацию», могут освобождать от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.

• В российских школах будут преподавать учителя без высшего образования. С такой инициативой выступило Минпросвещения.



«Готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы. После того как стандарт будет принят и эта специальность будет внесена в перечень, в колледжах и техникумах начнут готовить педагогов не только для начальной школы, но и для 5-9-х классов», — цитирует министра Сергея Кравцова его пресс-служба.