Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 460

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 22 июня

• Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах за несоблюдение законодательства об «иностранных агентах» людьми, которые с ними взаимодействуют. Минюст сможет выносить предостережения гражданам, которые якобы своими действиями или бездействием поспособствовали нарушению законодательства об «иноагентах».



Если предписания Минюста не будут выполнены в срок, жителей смогут штрафовать по новой части статьи о невыполнении законного постановления (ч. 4 ст. 19.5 КоАП). Она предполагает от 30 до 50 тыс. рублей для физических лиц, 70−100 тыс. для должностных лиц и от 200 до 300 тыс. для юридических лиц.

• Генпрокуратура объявила Всемирный фонда дикой природы (WWF) «нежелательным» на территории РФ. До этого Минюст назвал «иностранным агентом» его российский филиал «Всемирный фонд природы».

«Под предлогом сохранения окружающей среды WWF ведет деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США», — уверяет ведомство.



Аккаунты российского филиала в соцсетях уже удалены.

• Минпромторг Р Ф направил в Следственный комитет материалы о фактах возможного мошенничества со стороны входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Концерн „Автоматика“» при выделении субсидии, пишет «Ъ».

В 2021—2024 годах концерн несколькими траншами должен был получить более 400,7 млн рублей, на которые планировалось разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах — в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. В августе 2022 года «Ростех» представил всю линейку антенных систем спутниковой связи.

Но проверка со стороны Минпромторга установила, что в разрабатываемых продуктах используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у «Автоматики» отсутствуют, а компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям соглашения, узнало издание. В «Ростехе» не стали комментировать ситуацию.