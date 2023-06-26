Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 461

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 461
26 Июн 2023, 09:51

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Главное на утро 26 июня

• ЧВК «Вагнер», пытавшаяся устроить мятеж, не сделала «ничего предосудительного», заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («ЕР»). Они лишь выполняли приказ командующих, утверждает он.

«Какие к ним [ЧВК] вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим», — уверяет Картаполов. При этом прежде в Минобороны Р Ф говорили, что, по приказу министра Сергея Шойгу, все добровольческие формирования должны перейти на контракт с армией.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что останавливает «марш справедливости» на Москву и разворачивает свои формирования. За сутки они смогли захватить Ростов, пройти Воронежскую и Липецкую области, до столицы оставалось 200 км. Бойцы требовали выдать им министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Но поздно вечером Пригожин объявил, что поворачивает войска — после объявления президента Беларуси Александр Лукашенко, что тот якобы провел с ним переговоры по просьбе Путина.
После этого Кремль объявил, что уголовное дело будет прекращено, а основатель ЧВК «Вагнер» «уйдет в Белоруссию». Что сейчас с ним, пока неизвестно, представителю Кремля Дмитрию Пескову неизвестно о каких-либо кадровых перестановках в министерстве.

Дело о вооруженном мятеж (ст. 279 УК) в отношении Пригожина возбуждала ФСБ. Генпрокуратура подтверждала его законность.

Правительство РФ выступило против моратория на налог по вкладам жителей. Такой законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР, но комиссия кабмина дала отрицательный отзыв, пишут «Известия».

Налога в 13% с доходов по банковских вкладам граждан был введен в 2020 году, но в 2021 и в 2022 годах не взымался. В 2023-м федеральные власти планируют собрать за счет него более 101 млрд рублей.

• Главный редактор государственных МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян впервые высказалась о бунте Пригожина после долгого молчания. Она признала, что в РФ некоторым можно не соблюдать законы.

«Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — считает Симоньян.


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