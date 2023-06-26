Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 461

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Главное на утро 26 июня

• ЧВК «Вагнер», пытавшаяся устроить мятеж, не сделала «ничего предосудительного», заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («ЕР»). Они лишь выполняли приказ командующих, утверждает он.



«Какие к ним [ЧВК] вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим», — уверяет Картаполов. При этом прежде в Минобороны Р Ф говорили, что, по приказу министра Сергея Шойгу, все добровольческие формирования должны перейти на контракт с армией.



В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что останавливает «марш справедливости» на Москву и разворачивает свои формирования. За сутки они смогли захватить Ростов, пройти Воронежскую и Липецкую области, до столицы оставалось 200 км. Бойцы требовали выдать им министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Но поздно вечером Пригожин объявил, что поворачивает войска — после объявления президента Беларуси Александр Лукашенко, что тот якобы провел с ним переговоры по просьбе Путина.

После этого Кремль объявил, что уголовное дело будет прекращено, а основатель ЧВК «Вагнер» «уйдет в Белоруссию». Что сейчас с ним, пока неизвестно, представителю Кремля Дмитрию Пескову неизвестно о каких-либо кадровых перестановках в министерстве.

Дело о вооруженном мятеж (ст. 279 УК) в отношении Пригожина возбуждала ФСБ. Генпрокуратура подтверждала его законность.

• Правительство РФ выступило против моратория на налог по вкладам жителей. Такой законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР, но комиссия кабмина дала отрицательный отзыв, пишут «Известия».

Налога в 13% с доходов по банковских вкладам граждан был введен в 2020 году, но в 2021 и в 2022 годах не взымался. В 2023-м федеральные власти планируют собрать за счет него более 101 млрд рублей.

• Главный редактор государственных МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян впервые высказалась о бунте Пригожина после долгого молчания. Она признала, что в РФ некоторым можно не соблюдать законы.

«Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — считает Симоньян.