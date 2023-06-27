Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 462

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Главное на утро 27 июня

• Президент Р Ф Владимир Путин выступил с заявлением о попытке вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Он повторил тезисы, которые звучали в его обращении 24 июня в день мятежа.



«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, — считает Путин. — Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. <…> Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление».

По словам Путина, «большинство бойцов и командиров группы „Вагнер“ — это тоже патриоты России»: «Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию».

• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также высказался. По его словам, причиной «марша справедливости» на Москву послужил указ Минобороны, по которому все добровольцы должны были подписать контракты с ведомством.

Бизнесмен рассказал, что 30 июня вагнеровцы хотели дойти колонной до Ростова-на-Дону и публично передать технику армии, но 23 июня по ним якобы «был нанесен удар». Минобороны отрицало это.

«Это послужило триггером того, что незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно. Я сделал заявление, в котором сказал о том, что мы не собираемся никаким образом проявлять агрессию. Но если по нам будут наноситься удары, то будем воспринимать это как попытку уничтожения. <…> За сутки мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары», — сказал Пригожин.

По его словам, «были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге». Но примерно за 200 км до Москвы стало понятно, что дальше боев не избежать: «Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. <…> В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК „Вагнер“ в законной юрисдикции».



• Сергей Шойгу остался министром обороны, следует из отчета Кремля о совещании Путина с силовиками.