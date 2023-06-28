Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 463

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Главное на утро 28 июня

• Российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих «высокопоставленных командиров» ЧВК на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники, пишет «Ъ». Полиция также приходила в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске, отметил он.



В телеграм-канале «Дмитрий Уткин „Вагнер“», который связывают с руководством ЧВК, появилось сообщение, что информация о задержаниях не соответствует действительности.

• Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к «общественно-полезному труду». Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании уже 28 июня. Из закона «Об образовании в РФ» планируется исключить норму, запрещающую привлекать учащихся к труду без согласия родителей.

Документ был внесен группой депутатами во главе с главой комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия») в мае 2023 года. Она уверяет, что под обязательным участием «в общественно-полезном труде» может подразумеваться высадка растений на пришкольной территории, «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее».

• Минпромторг готовит запрет на госзакупки аппаратов ИВЛ зарубежных компаний — ведомство опубликовало проект постановления правительства. По оценке Минпромторга, потенциальный объем производства такой аппаратуры российскими предприятиями в несколько раз больше потребности рынка.

На российском рынке уже достаточно отечественных производителей — крупнейшими из них являются КРЭТ, «Тритон-Электроникс» и ряд предприятий госкорпорации «Ростех», пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на ведомство. Но, как отметил гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов, даже если российские компании могут массово производить аппараты ИВЛ, это не означает, что у них в наличии есть все модели, необходимые для пациентов: «В ряде случаев — в первую очередь когда речь идет о терапии недоношенных детей и взрослых пациентов с осложнениями — возможностей российских аппаратов точно будет недостаточно».