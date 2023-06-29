Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 464

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 29 июня

• Генпрокуратура объявила «нежелательной» организацией «Новую газету. Европа». Это издание основали сотрудники «Новой газеты», покинувшие Россию после начала «спецоперации».



По версии ведомства, работа журналистов «представляет угрозу основам конституционного строя» из-за того, что издание создает «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам РФ» и цитирует материалы «экстремистских» и «нежелательных» организаций.



«Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях», — отметили в Генпрокуратуре.

• Губернатор Ивановской области подтвердил, что во время похода «Вагнера» на Москву погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшийся в регионе.



«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг», — заявил губернатор области Станислав Воскресенский.



• Депутаты Госдумы РФ обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием проверить работу сети «Красное&Белое», сообщила пресс-служба парламента.

«Депутат Олег Матвейчев убежден, что в магазинах данной сети алкоголь подозрительно дешевый и есть все признаки того, что алкомаркеты торгуют суррогатом», — сказано в сообщении.

Политтехнолог Матвейчев избран по списку «Единой России» в Кемеровской области.