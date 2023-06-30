Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 465

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 465
30 Июн 2023, 09:32

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Главное на утро 30 июня

• Замкомандующего группировкой войск в зоне «спецоперации», генерал армии Сергей Суровикин задержан, сообщила Financial Times со ссылкой на три источника. Издание пишет, что пока не ясно, обвинен ли он в заговоре из-за мятежа ЧВК «Вагнер» или задержан для допроса.

Но дочь генерала Вероника Суровикина информацию опровергла. Она заявила телеграм-каналу Baza, что с ее отцом «ничего не произошло», а сейчас «все на своих рабочих местах».

По данным Bloomberg, Суровикина действительно несколько дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Но один из источников агентства сказал, что генерала содержат «в одном месте» и он не находится в тюрьме.

• В российских школах с 1 сентября появится предмет под названием «Основы безопасности и защита родины», сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.

Новый курс заменит ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»).

• Российский миллиардер, основатель международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров отказался от гражданства РФ, сообщает Forbes. В 2023 году он стал гражданином Кипра и теперь занимает пятое место в списке богатейших людей этой страны.

Макаров — уже шестой миллиардер, отказавшийся от российского гражданства после начала «спецоперации». Он получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции.


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