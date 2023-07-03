Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 466

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 3 июля

• В телеграм-каналах, которые связывают с ЧВК «Вагнер», появились сообщения о приостановке набора бойцов в региональных центрах вербовки в течение месяца.

Решение принято из-за «временного неучастия ЧВК „Вагнер“ в специальной военной операции и переезда в Республику Беларусь», говорится в заявлении

• На известного детского психолога Людмилу Петрановскую написали публичный донос. В прокуратуру обратился Виталий Бородин, который утверждает, что она с 2014 года поддерживала Украину, говорила, что угрозы русскому языку там нет и якобы осудила решение о «спецоперации», что, по его мнению, попадает под статью о дискредитации армии, пишет телеграм-канал Mash.

Сама Петрановская отметила, что консультировала семьи из Украины тоже: «Это люди, которые первыми читали мои книги для приемных родителей <…> Которые сейчас оплакивают погибших, которые сами спасались с детьми из-под обстрелов <…> Как я могу к этому относиться?»

• Научный директор «Российского военно-исторического общества» (РВИО) Михаил Мягков предложил вернуть войска на Кубу. «Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть», — цитирует его РИА Новости.



По мнению Мягкова, было ошибкой закрывать радиолокационный центр в Лурдесе, так как он позволял «видеть» весь юго-восток США. Работу центра прекратили в 2002 году, когда президентом РФ уже был Владимир Путин.