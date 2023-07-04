Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 467

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 4 июля

• Евгений Пригожин впервые за неделю записал новое аудиообращение, которое опубликовал близкий к «Вагнеру» телеграм-канале Grey Zone.

«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали — наш „марш справедливости“ был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось», — считает Пригожин.

• Минпромторг РФ , Минцифры РФ и отечественные производители электроники обсуждают введение полного запрета «параллельного импорта» всех серверов и систем хранения данных, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

Ограничивать ввоз компонентов для серверов при этом не планируется.

Предложение внесла АНО «Вычислительная техника», созданная в 2020 года при поддержке Минпромторга. Организация объединяет компании, на которые приходится более 85% объема рынка серверов в РФ.

• Глава ЦИК Элла Памфилова допустила перенос выборов на подконтрольных РФ территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые запланированы на 10 сентября.

«Мы понимаем, что ситуация сложная, понимаем, что военное положение, но тем не менее те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность при соблюдении определенных условий выборы проводить, — цитирует ее пресс-служба избиркома. — При этом, если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, то есть в каком-то районе ситуация резко ухудшится и мы поймем, что возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, то у нас есть право там выборы отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания».