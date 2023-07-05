Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 468

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Главное на утро 5 июля

• Избитая в Чечне журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели в Москву из Беслана. С ними был главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов и экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (власти РФ считают «иногаентом»).

«Что касается произошедшего, то мы пока поостережемся выдвигать какие-либо версии и обвинения, за исключением того, что напавшие на журналиста и адвоката — абсолютные подонки, — сказано в заявлении „Новой газеты“. — Командировка Милашиной была подготовленной, и у Лены, и у редакции были достаточные основания не считать поездку рискованной. К каким-либо выводам можно будет прийти после тщательного изучения обстоятельств произошедших событий. Впрочем, ситуация с потерей государством контроля за парамилитарными структурами, правоохранительными органами и спецслужбами, — становится все более очевидной».

• Минтранс РФ прорабатывает инициативу госкорпорации «Ростех» о создании «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте» на базе единого оператора — АО «Авиагарант». Источником гарантийных резервов станет «регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки», узнала газета «КоммерсанЪ».

В одной из авиакомпаний полагают, что сбор составит не менее 150–200 рублей, другой источник из ТОП-5 перевозчиков сказал, что сейчас обсуждается возможность перечисления в фонд по 300 рублей с пассажира. Но создание фонда «неминуемо приведет к росту стоимости авиабилетов» и сокращению пассажиропотока, что в итоге скажется не только на бизнесе авиакомпаний, но и на авиапромышленности, так как приведет к снижению заказов на новую отечественную авиатехнику, подчеркнул собеседник издания.

• Из-за гигантских пробок на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин поручил оценить идею направления туристических потоков в Крым через подконтрольные ВС РФ территории на Донбассе.



«Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания у Путина, который признал, что «для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности».