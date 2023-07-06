Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 469

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 469
06 Июл 2023, 09:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 6 июля

• Уголовное дело возбуждено после нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Производство завели по статьям о причинении среднего и легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия (пункты «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК и пункты «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК соответственно).

При этом у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные (до 14) переломы кистей рук и множественные ушибы мягких тканей, сообщило издание.

• Власти Белгородской области выдадут оружие участникам отрядов территориальной обороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вопрос с оружием частично решен — через неделю мы в рамках своих полномочий (оказалось, что такая возможность есть) часть теробороны, батальоны, которые расположены вдоль границы, вооружим», — отметил Гладков.

По его словам, в теробороне сейчас 3 тыс. человек.

• Крупные импортеры алкоголя из-за ослабления рубля вынуждены индексировать цены, узнал «КоммерсантЪ». Стоимость может увеличиться в пределах 10%

Один из собеседников издания среди рестораторов рассказал, уже индексировала цены Московская пивоваренная компания.


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