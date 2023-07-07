Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 470

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Главное на утро 7 июля

• Россия отзывает согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. Решение принято в качестве ответа на «конфронтационные действия» финских властей, заявили в МИД РФ.

Послу Финляндии был заявлен «решительный протест» из-за проводимой финскими властями «антироссийской» политики, направленной на «дискриминацию россиян», «создание препятствий для деятельности российских представительств в Финляндии» и обсуждения параметров вступления страны в НАТО. Кроме того, в ответ на высылку российских дипломатов из Финляндии объявлены персонами нон грата девять сотрудников посольства и генконсульства страны в РФ.

В свою очередь МИД Финляндии объявил об ужесточении условий въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.

• Австрийский Raiffeisen Bank откладывает уход из России, надеясь, что боевые действия в Украине скоро закончатся, передает Reuters со ссылкой на источники. Такое стремление поддерживают и власти Австрии, которые стали активнее защищать банковскую группу в Европе и США, утверждают собеседники агентства.

Несколько австрийских чиновников заявили Reuters, что Вена хоть и поддерживает Украину, но полностью разрывать связи с Россией не хочет, и полагают, что отношения с РФ можно будет восстановить после окончания «спецоперации».

• Украина и Россия сравнялись по числу имеющихся у них танков, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

На момент начала «спецоперации» было около 3,5 тыс. танков, у Киева — около 1 тыс. Армия РФ якобы могла потерять до 2 тыс. танков, приводит агентство слова аналитиков, украинская — более 500, но ей удалось восполнить это за счет захваченных российских танков и поставок западной техники. Таким образом, сейчас в распоряжении у каждой из сторон конфликта примерно по 1,5 тыс. штук, подсчитал институт.