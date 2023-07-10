Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 471

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Главное на утро 10 июля

• Связанные с олигархом Алишером Усмановым структуры потеряли доли в Ташкентском металлургическом заводе (ТМЗ).

Верховный суд Узбекистана исключил из учредителей предприятия зарегистрированные на Кипре Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited (41,87%) и Miramonte Investments Limited (8,23%), которые в сумме владели контрольной долей в ТМЗ. Первый оффшор принадлежит АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», который входит в «Металлоинвест» холдинга USM, совладельцем которого и выступает миллиардер Алишер Усманов. Miramonte Investments Limited связана с Усмановым, по данным Минфина США.

Суд принял решение по иску Фонда реконструкции и развития Узбекистана, который после западных санкций против Усманова остался с убытками почти в 80 млн долларов и с «огромным непогашенным кредитом», отмечают vesti.uz.

• В Петербурге полиция блокировала книжный «Листва» под предлогом сообщения о минировании перед тем, как там должна была пройти встреча с Игорем Стрелковым-Гиркиным. При этом силовики приходили туда и 8 июля, требуя от сотрудников подписать «предостережение» о недопустимости противоправных действий и согласовать встречу со Стрелковым «в установленном законом порядке».

Полицейские также провели обыск без участия сотрудников «Листвы», выключили камеры в магазине и не пустили адвоката. Но встреча со Стрелковым всё равно состоялась в другом помещении.

«Листва» входит в издательство «Черная сотня», которое поддержало «спецоперацию».

• Член Совета по правам человека при президенте Р Ф Кирилл Кабанов объявил о подготовке предложений по противодействию появлению «этнических анклавов». «Анклавы неизбежно приводят к конфликту и росту преступности. Это закономерность, которая происходит во всем мире, — уверяет Кабанов (цитата по „Ъ“). — Наша национальная стабильность была достигнута большим трудом и кровью. Когда этот культурно-этнический баланс нарушается — а он уже нарушен, — происходят опасные процессы».

Кабанов утверждает, что СПЧ работает над проблемой «формирования этнических и полиэтнических анклавов» вместе с МВД и группой по вопросам миграции при Совбезе Р Ф . По его словам, нужно вводить «нормы прописки, которые были еще в советские времена». Затем он хочет установить квоты на регистрацию иностранных граждан на определенной территории.

Член СПЧ считает, что нужно ограничить число обучающихся в одном классе детей, не говорящих или плохо говорящих по-русски: «Мы не нарушаем их права. Мы говорим, что дети должны учиться, но не должны нарушать права других детей. У нас не должно быть моноклассов».

Руководитель исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер отмечает, что проблема «анклавов» является по большей части надуманной. Распространенность этого явления обычно в разы преувеличена: «Фактически речь идет о шести-семи районах на всю почти 150-миллионную страну. Во-вторых, даже в таких районах доля мигрантов обычно не превышает половины жителей».

