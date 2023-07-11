Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 472

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 11 июля

• В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизации Станислав Ржицкий. По данным телеграмм-каналов 112 и Mash, киллер выпустил в него четыре пули около спорткомплекса «Олимп».

Возбуждено уголовное дело.

Ржицкий, по сведениям телеграм-каналов — капитан второго ранга. Он есть в базе украинского сайта «Миротворец». Там указано, что он командовал подводной лодкой «Алроса», входящей в Черноморский флот, а на странице Ржицкого в соцсетях говорится, что он живет в Севастополе.

• «Новая газета» опубликовала петицию в ФСБ и Национальный антитеррористический комитет после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Обращение стало реакцией на заявления чеченских официальных лиц о том, что в похищении пытках Милашиной и Немова якобы «четко виден почерк западных спецслужб».

«Подобные заявления звучат из уст руководителей республики не первый год. Сложилась абсолютно нетерпимая ситуация, когда долгое время в одном из ключевых регионов России действуют диверсионные группы „западных разведок“, — отметили в „Новой“. — Эти группы могут регулировать видеонаблюдение даже вблизи объектов повышенной опасности — в частности, отключать камеры вокруг международного аэропорта в г. Грозном. Им доступны персональные данные россиян — списки пассажиров гражданских авиакомпаний России. Диверсанты спокойно с оружием перемещаются по дорогам Чеченской Республики на машинах без номерных знаков».

«Просим в соответствии с законом допросить должностных лиц Чечни и пресечь деятельность западных спецслужб с полипропиленовыми трубками (орудие избиения) на территории Чеченской Республики», — сказано в обращении.

• Уголовное дело Руслана Зинина о стрельбе по военкому Усть-Илимска переквалифицировали на «теракт» (пункт «в» ч. 2 ст. 205 УК). Прежде его обвиняли по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Якобы Зинин стрелял в военкома Александра Елисеева «в целях дестабилизации деятельности военкомата», утверждают в прокуратуре, которая передала дело в 1-й Восточный окружной военный суд.

Также Зинину вменяют ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), уточнили в СК РФ по Иркутской области.

