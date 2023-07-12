Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 473

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 473
12 Июл 2023, 09:02

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Главное на утро 12 июля

• ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению вооруженных сил Беларуси, сообщило министерство обороны страны.

«По прибытии представителей ЧВК „Вагнер“ и их рассредоточению на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Беларуси», — отметили в ведомстве.

На полигонах страны также завершаются подготовка и слаживание подразделений ВС РФ из состава региональной группировки войск, утверждают в Минобороны Беларуси.

• Следственный комитет объявил о задержании предполагаемого фигуранта дела об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого.

Мужчина родился в 1959 году. Телеграм-каналы Baza и «112» уверяют, что его зовут Сергей Денисенко, он — уроженец Сум и возглавлял федерацию шотокан карате-до Украины SKIF.

Ржицкого убили четырьмя выстрелами 10 июля.

• Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти должным образом не провели расследование убийства оппозиционного политика, бывшего вице-премьера и вице-спикера Госдумы РФ, депутата ярославской облдумы Бориса Немцова. Решение принято по иску его дочери Жанны Немцовой.

Власти РФ, в частности, не провели надлежащего расследования о том, кто организовал и заказал убийство Немцова, кроме того не исследованы политические мотивы преступления и возможная причастность к нему определенных государственных должностных лиц, решил суд.

ЕСПЧ постановил, что российские власти должны выплатить Жанне Немцовой 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.


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