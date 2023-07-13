Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 474

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Главное на утро 13 июля

• Командующий 58‑й армией Иван Попов записал своим бойцам голосовое сообщение. Он рассказал о своей отставке и раскритиковал Минобороны. Аудио опубликовал депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв («Единая Россия») в своем телеграм-канале.

58-я армия действует на Запорожском направлении в «спецоперации». Ее штаб-квартира находится во Владикавказе.

«Меня отстранили от должности <…> Честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, которую надо было или смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, или назвать вещи своими именами, — сказал Попов. — <…> Я не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие в армии».

Он утверждает, что в докладе начальству «заострил внимание на самой главной трагедии <…> — отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки и массовой гибели и увечий наших с вами братьев от артиллерии противника»: «В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день световой, состряпали приказ министра обороны и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков и дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие Вооруженных сил Украины — нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент».

• Главком воздушно-космических сил России, замкомандующего объединенной группировкой войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин «сейчас отдыхает», сказал председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов («ЕР»). Суровикин не появлялся на публике с 23 июня, когда во время начала мятежа «Вагнера» власти показали его видеообращение с призывом вернуться в полевые лагеря.

«Суровикин сейчас отдыхает. Пока недоступен», — сказал Картаполов.

В конце июня Financial Times сообщала, что Суровикин задержан. Агентство Bloomberg уточняло, что он не задержан, но был допрошен в военной прокуратуре.

• Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас отозвал свой законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем из правительства «для доработки», пишут «Ведомости».

Документ предполагал разрешил продажи спиртного онлайн и его доставку при обеспечении контроля деятельности. «В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это нормальная инициатива», — говорил замглавы министерства Виктор Евтухов.