Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 475

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Главное на утро 14 июля

• Президент РФ Владимир Путин прокомментировал «Коммерсанту» ход встречи с руководством ЧВК «Вагнер», которая якобы прошла 29 июня. Он уверял, что на предложение о том, чтобы бойцы «собрались в одном месте и продолжили служить» под командованием командира с позывным Седой, «многие кивали». Но основатель компании Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», отказался.

«Многие кивали, когда я это говорил, — продолжил Владимир Путин.- А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: „Нет, ребята не согласны с таким решением“», — утверждает Путин.

Кроме того, президент, отвечая на вопрос о судьбе «Вагнера», сказал: «Ну так ЧВК „Вагнер“ не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет. <…> Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос».

В ночь на 24 июня Пригожин объявил «марш справедливости» на Москву. За сутки формирования смогли захватить Ростов, в том числе штаб Южного военного округа, пройти Воронежскую и Липецкую области, до столицы оставалось 200 км. Бойцы требовали выдать им министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. До этого Пригожин публично усомнился в официальных кремлёвских целях «спецоперации». Но после переговоров, который вел с Пригожиным президент Беларуси Лукашенко, «Вагнер» вернулся в прежние места дислокации. Кремль сообщал, что Пригожин «уйдет в Белоруссию». Уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) было закрыто.

При этом в день мятежа Путин называл действия бойцов Вагнера «изменой», к которой привели «непомерные амбиции и личные интересы». Более того, позже он подтвердил, что в день мятежа погибли лётчики Минобороны. Позже выяснилось, что после всего этого Путин встречался с лидерами «Вагнера».

• Заместитель министра цифрового развития РФ Максим Паршин задержан по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия»), Паршина задержали при получении 3,5 млн рублей за помощь в выделении грантов.

Следствие просило заключить чиновника в СИЗО, но Басманный райсуд Москвы отправил Паршина под домашний арест.

• Верховный суд Хакасии начнет рассматривать уголовное дело о «госизмене» в отношении пенсионера, пилота гражданской авиации Игоря Покусина, которого ФСБ обвиняет в попытке вступить в украинскую армию. Дело основано на прослушке его телефонных разговоров с друзьями и показаниях силовиков, рассказала «Русская служба Би-би-си».

60-летнего Игоря Покусина, родившегося в Одессе и живущего в Абакане, задержали в аэропорту Красноярска еще 24 июля 2022 года. Тогда он находился под подпиской о невыезде по делу о вандализме — по версии следствия, он облил краской баннер с буквой Z и написал «Слава Украине» на стене краеведческого музея в Абакане.

Покусин опасался, что его отправят в колонию, и решил уехать из РФ. Он купил билеты из Красноярска в Казахстан, но был задержан. Супруга Игоря Покусина рассказывала «Холоду», что ее мужа запугивали, пытали и заставили признаться в том, что он собирается ехать в Украину, чтобы вступить в ВСУ. В итоге суд назначил ему ограничение свободы по делу о вандализме, а на следующий день его снова задержали, и на этот раз завели дело о покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК). С тех пор Покусин находится в СИЗО. Он отрицает вину.

