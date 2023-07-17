Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 476

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 17 июля

• Движение на Крымском мосту остановлено из-за «чрезвычайного происшествия» в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации», - написал Аксёнов

По сообщению «Звезды», перед Крымским мостом остановили поезд, ехавший с полуострова в Москву.

Телеграм-канала Baza написал, что произошло падение пролёта моста, погибли два человека. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также приостановлена.

• Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Росимуществу принадлежавших иностранцам долей пивоваренной компании «Балтика» и концерна Danone. Они отходят «во временное управление», сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Балтика» входила в датскую группу Carlsberg, которая объявила о прекращении поставок в РФ вскоре после начала «спецоперации». В июне 2023 года она сообщила о продаже своего российского бизнеса, но новый владелец не назывался.

В «Данон Россия» входили 18 заводов, на которых работали около 100 тыс. человек.

• Госпиталь для военнослужащий, строящийся в Брянске, загорелся второй раз за месяц. Видео опубликовало сообщество «ЧП и ДТП Брянск». Региональное управление МЧС не сообщало о происшествии.

Первый пожар на стройплощадке произошел 18 июня. По официальной версии, он начался из ошибки при заливке плит битумом.