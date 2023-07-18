Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 477
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Главное на утро 18 июля
• Законопроект, по которому у Росгвардии появится тяжелое вооружение и танки, внесён
В документе отмечается, что на вооружении Росгвардии уже есть самолёты, боевые вертолёты, БМП, БТР и артиллерия. «Законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм в соответствие с реальностью», — уверяют авторы, которыми стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и руководитель комитета по безопасности Василий Пискарёв (все — «ЕР»).
• Иркутский губернатор Игорь Кобзев рассказал
«Самое главное хотел бы ещё доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами — орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России, — это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце», — сказал Кобзев.
«Привет им всем передавайте», — заявил Путин (цитата по сайту Кремля).
• Министр
«Сегодня обсуждались вопросы демографических направлений, в частности, ограничение продажи и перевод на предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить, — сказал Мурашко. — Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться».
Сейчас препараты для медикаментозного аборта можно купить по рецепту врача, процедура также проводят в медучреждениях.