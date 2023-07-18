Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 477

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 18 июля



• Законопроект, по которому у Росгвардии появится тяжелое вооружение и танки, внесён в Госдуму РФ . Он «направлен на уточнение терминологии» — в законе предлагается заменить термин «оружие» на «вооружение», а понятие «боевая техника» — на «военную технику».

В документе отмечается, что на вооружении Росгвардии уже есть самолёты, боевые вертолёты, БМП, БТР и артиллерия. «Законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм в соответствие с реальностью», — уверяют авторы, которыми стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и руководитель комитета по безопасности Василий Пискарёв (все — «ЕР»).

• Иркутский губернатор Игорь Кобзев рассказал президенту Р Ф Владимиру Путину о награжденных за «спецоперацию» жителях региона, среди которых были погибшие.

«Самое главное хотел бы ещё доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами — орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России, — это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце», — сказал Кобзев.

«Привет им всем передавайте», — заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

• Министр здравоохранения Р Ф Михаил Мурашко выступил за ограничение продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Об этом он заявил после заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Сегодня обсуждались вопросы демографических направлений, в частности, ограничение продажи и перевод на предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить, — сказал Мурашко. — Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться».

Сейчас препараты для медикаментозного аборта можно купить по рецепту врача, процедура также проводят в медучреждениях.

