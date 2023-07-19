Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 478

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 19 июля

• Законопроект, который вводит уголовную ответственность за «публичную пропаганду экстремизма и его оправдание», внесен в Госдуму. Сейчас предусмотрено преследование только за «призывы к экстремистской деятельности». Если поправки примут, то за «оправдание» и «пропаганду» экстремизма в СМИ или в интернете будет грозить до пяти лет колонии.

Пропагандой предлагается считать распространение информации, «направленной на формирование у лица идеологии экстремизма и убежденности в ее привлекательности». Оправданием будет считаться «публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Но само понятие «идеология экстремизма» законодательством никак не определено, а то, что государство считает «экстремистской деятельностью», сформулировано нечетко.

Правозащитники отмечают, что потенциально «оправданием экстремизма» могут посчитать любые критические публикации в отношении российской власти.

• Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе на 5 лет для граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для этих первого разряда возраст повышается с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

Соответственно, они могут быть призваны по мобилизации.

Предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве также увеличен для старших офицеров — с 60 до 65 лет, для младших офицеров — с 55 до 60 лет. Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст не меняли, оставив 70 лет.

• Новым генеральным директором АО «Данон Россия» после национальнизации компании стал Якуб Закриев, говорится в базе «Контур.Фокус». Этот человек руководил администрацией главы Чечни Рамзана Кадырова, был мэром Грозного, а сейчас числится министром сельского хозяйства Чечни.

Известно, что Закриев — племянник Рамзана Кадырова.