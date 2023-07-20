Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 479

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Главное на утро 20 июля

• Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС в Южно-Африканскую Республику, говорится на сайте президента ЮАР Сирила Рамафоса.

«По обоюдному согласию, президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — сказано в сообщении.

Путин примет участие в саммите в формате видео-конференц-связи, сказал «Ведомостям» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ЮАР, которая признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), Путину грозит арест. Ранее суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Они «предположительно несут ответственность» за незаконное перемещение и депортацию детей из Украины, считает суд.

• Минздрав РФ готов обсуждать запрет на аборты в частных клиниках, заявил глава министерства Михаил Мурашко, отметивший, что инициатива «заслуживает внимания», пишет «КоммерсантЪ».

Ограничить выдачу лицензий на аборты предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»). Она уверяет, что в Мордовии частные клиники уже перестанут предоставлять услуги по искусственному прерыванию беременности якобы на основании решения губернатора Артёма Здунова и руководства коммерческих медорганизаций.

По данным Минздрава, в 2022 году в России было проведено 395,2 тыс. абортов — это на 4% меньше, чем в 2021-м. В целом с начала девяностых число абортов в России постоянно падает — в среднем на 6% в год. Сегодня показатель более чем в 5 раз ниже, чем в 1990 году. В статистику включены данные и государственных, и частных клиник.

• Минобороны России заявило, что из-за выхода РФ из зерновой сделки с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Путин также прокомментировал зерновую сделку. По его словам, невыполнение российских условий — это «наглость и бесцеремонность».



«Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подорвали, в том числе, и руководства секретариата ООН, которое фактически выступило гарантом зерновой сделки, — считает президент. — <…> При этом ни одно из условий этой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не выполнено».