Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 480

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 21 июля

• Прокуратура запросила 20 лет колонии особого режима политику Алексею Навальному по делу об «экстремизме».

Политика обвиняют сразу по шести статьям УК: в создании «экстремистского сообщества» (ч. 3 ст. 282.1), двух эпизодах «призывов к экстремизму» (ч. 1 и ч. 2 ст. 280), «финансировании экстремизма» (ч. 2 ст. 282.3), «создании НКО, посягающей на права граждан» (ст. 239 УК), «реабилитации нацизма» (ч. 3 ст. 354.1) и «вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий» (ч. 2 ст. 151.2 УК).

• Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попросил не критиковать спортсменку Елену Исинбаеву, которая живёт в Испании.

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились, — считает Песков. — Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно».

• Госдума приняла во втором чтении поправки, которые запретят сотрудникам Росгвардии публиковать в интернете фотографии и другие данные, которые позволяют определить их местоположение. Такие же ограничения с 2019 года действуют для военнослужащих, но не распространяются на проходящих в Росгвардии полицейскую службу, например — на ОМОН или СОБР.

«Наша поправка устраняет эти двойные подходы и вводит единые требования для всего личного состава Росгвардии, — отметил автор документа, депутат Александр Хинштейн. — Разумеется, ограничения не касаются пресс-служб и всего, что связано с официальной работой ведомства. Считаю такой подход правильным. Когда человек надевает погоны, он сознательно идёт на ряд самоограничений».